TREVISO Un tragico incidente sulle montagne friulane ha ucciso ieri mattina il noto alpinista Pierluigi Donadon, 65enne nativo di Santa Lucia di Piave e residente a Conegliano dove viveva con la moglie Isabella Gianelloni, consigliere comunale del Partito Democratico. La vittima stava assicurando un compagno di cordata lungo l'ascesa della via Lomasti sulla parete sud della Creta di Pricotic, nelle Alpi Carniche Orientali, quando il distacco improvviso di un masso lo ha travolto. Lunghe e non poco difficoltose le operazioni di segnalazione da parte degli altri rocciatori presenti nonché quelle per il recupero della salma del trevigiano.

Donadon alle 11.30 di ieri mattina si trovava sulla parete della Creta di Pricotic, nel gruppo del Monte Cavallo tra le montagne udinesi al confine con l'Austria. A quota 1900 metri, percorsi circa due terzi della via, il 65enne stazionava all'altezza di una sosta e stava assicurando il compagno di cordata che lo precedeva. Accanto a lui si trovavano altri alpinisti che hanno assistito all'intera scena. Improvvisamente dall'alto un masso ha ceduto travolgendolo senza lasciargli scampo. La zona è priva di copertura cellulare, perciò l'allarme è stato dato grazie a un dispositivo Gps il cui segnale è però rimbalzato prima in America, alla casa madre dell'apparecchio, e poi alla protezione civile di Roma che a sua volta lo ha inviato al soccorso alpino locale. Gli uomini del Sores, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco hanno raggiunto la parete mentre in zona si portava anche un elicottero con a bordo i tecnici del soccorso alpino. Il medico calatosi con il verricello ha raggiunto il trevigiano, constatandone la morte. Ottenuto il nulla osta per la rimozione il corpo è stato recuperato dall'elicottero della protezione civile che ha poi caricato anche gli altri alpinisti. Inutili i soccorsi prestati al 65enne, la cui scomparsa è stata comunicata alla moglie e ai due figli Elena e Nicola solo nel tardo pomeriggio da parte dei carabinieri.

Pierpaolo Donadon era un volto notissimo nel mondo dell'alpinismo, un uomo di grande esperienza e ricordato per la maniacale attenzione da sempre dedicata alla sicurezza in parete. Nella sua lunga carriere di appassionato di scalate si ricorda nel 2005 la partecipazione alla salita al campo base del K2 a cinquemila metri dedicata al padre Mario, anche lui alpino come lo stesso Pierluigi da sempre socio del Cai e membro del gruppo sportivo Ana di Conegliano e della sezione di Santa Lucia. Oltre alle vette himalayane aveva partecipato a spedizioni in tutta Europa, salendone la cima più alta in Russia, ma anche sulle Ande peruviane. Da un paio d'anni era in pensione dopo aver lavorato in alcune note aziende trevigiane per la produzione di elettrodomestici e cucine. Smisurato il suo amore per la montagna, a cui si dedicava con passione da tutta la vita e che lo aveva portato sulle vette di mezzo mondo. Oltre alle scalate Donadon era anche uomo estremamente presente nelle attività sociali dei gruppi di cui faceva parte. Alle serate a tema, dedicate all'alpinismo, organizzate dall'Ana e dal Cai era una presenza pressoché immancabile, ricordato da amici e compagni per la cultura e la competenza maturate negli anni. Tutti infatti, sconvolti dopo aver appreso la tragica notizia, sono stati concordi nel ribadire come il 65enne fosse uno scalatore esperto e scrupolosissimo, che mai avrebbe lasciato nulla al caso nell'affrontare anche la più semplice delle ascese in montagna. Una passione quella per l'altitudine che Pierluigi condivideva anche con la moglie Isabella, molto nota a Conegliano non solo per essere consigliere comunale del Partito Democratico ma anche per il suo impiego da insegnante e la sua carriera di autrice letteraria che con il marito aveva da sempre condiviso la linea politica. Era il 65enne a partecipare alle campagne elettorali della moglie affiggendo i manifesti in città. Una breve parentesi politica l'aveva attraversata lui stesso, nel 2002, candidandosi nella lista Giandon. Immenso il cordoglio della politica coneglianese che ieri sera si è stretta attorno alla vedova e ai due figli trentenni. «Questo lutto drammatico non può essere spiegato a parole. Il consiglio comunale e l'intera città si uniscono al dolore dei familiari di Pierluigi a cui vanno le nostre condoglianze» ha commentato il sindaco di Conegliano, Fabio Chies.

