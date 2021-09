Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLERTAROMA Le indicazioni sono chiare: presidiare le stazioni e impedire il blocco dei treni. Da ieri notte polizia e carabinieri hanno blindato gli snodi ferroviari, in vista delle manifestazioni contro l'entrata in vigore della certificazione verde per viaggiare sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Il tam-tam sulla chat dei No vax Basta dittatura, già oggetto di un fascicolo dei pm di Torino, ha previsto per oggi iniziative in 54...