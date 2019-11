L'allegato nascosto per calcolare se i debiti pubblici dei Paesi Ue possono considerarsi sostenibili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Perché il Mes, il meccanismo salva stati, agiti i sonni è presto detto. Lo scopo del Fondo è quello di aiutare un Paese in caso di crisi, come era avvenuto con la Grecia. Per questo il Mes ha a disposizione una dote di 700 miliardi di euro. I Paesi del Nord, a partire da Olanda e Germania, si erano battuti per introdurre una condizione precisa in caso di richiesta di aiuto: una ristrutturazione quasi automatica del debito pubblico. Un taglio, per intendersi, al valore dei Btp in portafoglio. L'Italia è riuscita a far eliminare...