L'alleanza alle Regionali

IL RETROSCENAROMA Nelle stanze che contano se ne parla sempre più spesso, ormai. Anche perché il 27 settembre è dietro l'angolo: e quel giorno dovranno essere depositate le liste elettorali per le regionali in Umbria, attese 30 giorni dopo. Un test non banale che potrebbe ridare fiato a Matteo Salvini e, di converso, dare il primo calcio sugli stinchi al governo rossogiallo. Ecco perché Luigi Di Maio e Dario Franceschini, capi delegazione di M5S e Pd a Palazzo Chigi, stanno ragionando su come muoversi. L'accordo non è semplice, ma...