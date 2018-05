CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEVERONA Ventitré studenti all'ospedale intossicati, un'intera scuola con 500 persone evacuate tra insegnanti, bidelli e alunni. La macchina dell'emergenza messa in moto per soccorrere gli intossicati. E un paese messo sottosopra con genitori allarmati a correre all'istituto scolastico per sapere cosa fosse accaduto ai loro figli. E tutto per uno studente che ha gettato dello spray urticante addosso ai compagni, con la polvere che sarebbe finita così anche nell'impianto d'areazione della scuola. La bravata è stata messa in atto ieri...