L'ALLARME

VENEZIA Sarà un autunno caldo sul fronte dell'occupazione a Nordest. A lanciare l'allarme è l'assessore regionale Elena Donazzan, analizzando i dati forniti dall'osservatorio di Veneto Lavoro, secondo cui gli effetti della riapertura delle attività dopo il lockdown sono insufficienti a ripianare la caduta registrata in quei mesi difficili. «Dovremo farci trovare pronti», dice l'esponente di Fratelli d'Italia.

A LUGLIO

Nel mese di luglio il saldo tra assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro è stato positivo (+12.000 posti) e superiore a quello dell'anno scorso, confermando così la tendenza osservata a maggio e giugno, quando si erano registrati saldi positivi rispettivamente per 5.000 e 12.200 posti di lavoro. La differenza con il 2019 resta tuttavia elevata e quantificabile nel periodo della crisi in circa 53.000 posti di lavoro in meno tra mancate assunzioni e rapporti di lavoro cessati, mentre su base annua il calo ammonta a circa 32.000 posizioni lavorative. «I miglioramenti registrati negli ultimi due mesi commenta l'assessore Donazzan sono dovuti principalmente alla ripresa delle assunzioni, che se in piena crisi, tra il 23 febbraio e il 3 maggio, avevano mostrato un calo del 61% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a partire dal mese di maggio hanno progressivamente ridotto il differenziale con il 2019, toccando il -34% in maggio, -19% in giugno e -6% in luglio. I danni occupazionali subiti nella fase di lockdown non sembrano tuttavia recuperabili nel breve periodo, nonostante l'arresto della flessione occupazionale e la conferma dei segnali di recupero».

LE AREE

Le province più colpite si confermano quelle con una maggiore incidenza delle attività stagionali legate al turismo e all'agricoltura: a Venezia si sono persi dall'avvio della crisi circa 23.700 posti di lavoro rispetto allo stesso periodo del 2019, con un deciso recupero tra maggio e luglio, mentre a Verona il divario con lo scorso anno è di circa 14.000. Calo più contenuto nelle altre aree: -5.100 a Padova, -3.400 a Vicenza e a Treviso, -2.400 a Belluno e -1.200 a Rovigo. A luglio il saldo è positivo in tutti i territori e generalmente più alto di quello fatto registrare nel luglio dell'anno scorso, tranne che per le province di Belluno (+1.894 contro i +2.366 del 2019) e Vicenza (+511 contro +599). Il miglioramento più marcato si è registrato invece a Venezia e Verona, proprio grazie all'avvio della stagione turistica.

I SETTORI

Il turismo rimane tuttavia il settore che paga il prezzo più alto all'emergenza Covid-19 e da solo spiega quasi la metà della contrazione occupazionale complessiva, con una riduzione di circa 26.000 posti di lavoro. Con l'allentamento delle misure di lockdown e l'avvio della stagione estiva, il trend si è però invertito e tra il 4 maggio e il 31 luglio si contano 20.600 posizioni lavorative in più, un valore simile a quello registrato lo scorso anno. Nessun comparto è tuttavia riuscito a recuperare completamente la caduta di posizioni lavorative rispetto al 2019, ad esclusione dell'edilizia che presenta tuttavia un modesto +56. Anche i servizi di pulizia (+1.100), il commercio al dettaglio (+880) e, appunto, l'insieme delle attività connesse al turismo (+1.150) mostrano nella fase recente segnali positivi ma su valori ben lontani da permettere di recuperare le posizioni perse durante il lockdown (rispettivamente -2.100, -4.900 e -27.200). Le maggiori difficoltà continuano a riscontrarsi nei settori dei trasporti e magazzinaggio (-4.500 posti di lavoro dall'inizio della crisi rispetto al 2019), dell'occhialeria (-1.000) e dell'agricoltura (-1.700, la maggior parte dei quali persi nella fase iniziale della crisi).

