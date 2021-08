Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEVENEZIA Manca sangue ed è un problema. Serio. «Il calo delle donazioni sta mettendo a rischio tutto il sistema sanitario», è il grido d'allarme della presidente di Avis Veneto, Vanda Pradal, nel certificare una flessione della raccolta del 10%, vale a dire una sacca in meno ogni 10, così tanto da far preoccupare per oggi e per il futuro. Proprio non ci voleva in questo momento in cui gli ospedali sono tutti ritornati a regime...