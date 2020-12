L'ALLARME

VENEZIA È cominciata la maratona di Natale: una gara troppo affollata, per scongiurare nuovi contagi. Malgrado la chiusura degli shopping center e dei parchi commerciali, disposta dal dpcm nei prefestivi e nei festivi (e dunque intanto da ieri a dopodomani), il lungo ponte dell'Immacolata rischia di trasformarsi in un trampolino di lancio verso il Covid: se non sarà il maltempo a fermare lo struscio, infatti, il timore della Regione è che le strade e le piazze si riempiano di gente senza garantire il rispetto delle distanze. «Purtroppo vediamo che ci sono fiumi umani che si dirigono verso i centri delle città ed è un problema perché rischiamo di vanificare gli sforzi di questi mesi: per questo torno a pregare tutti di evitare gli assembramenti nelle vie dello shopping e non solo», ribadisce il governatore Luca Zaia, incassando il pubblico ringraziamento («per il senso di responsabilità») del ministro Francesco Boccia: «Appartiene allo stesso schieramento politico di Salvini, discutiamo spesso anche duramente delle misure e delle differenti politiche, ma alla fine siamo sempre dalla stessa parte quando si tratta di attuarle: la parte dello Stato e degli interessi collettivi».

GUARDIA ALTA

Zaia spiega di fare «un discorso doveroso», in un fine settimana che si allunga fino a martedì, «il primo weekend delle di strenne natalizie». Tira un'aria di preoccupazione, nella sede regionale della Protezione civile a Marghera, alle prese pure con la gestione dell'emergenza meteorologica. «Saranno giorni complessi prevede con poca difficoltà il presidente in cui non bisognerà abbassare la guardia. Ovviamente non possiamo teleguidare le persone, per cui non ci resta altro che dare raccomandazioni». Nessuna ordinanza aggiuntiva, dunque, nemmeno per ripristinare nei bar le consumazioni al tavolo nel pomeriggio o nei negozi gli accessi contingentati in base alla metratura. «Trovo che sia un fallimento commenta Zaia dover continuare a dire a un adulto: non fare quella cosa perché ti fa male. Ma evidentemente c'è chi, nonostante gli appelli, si mette in coda per andare in un grande magazzino e pensa che questo non sia un problema. Siamo in un contesto nel quale rivendichiamo sempre la libertà e la democrazia, ma questo è il risultato: nonostante tutte le nostre raccomandazioni, avremo i negozi che tracimeranno di persone per fare gli acquisti. Molti, magari i leoni da tastiera, si accalcheranno in fila e si spintoneranno per entrare. Perciò chiedo ai cittadini di stare a casa per evitare brutte sorprese durante le feste».

I CHIARIMENTI

Intanto la Regione ha fornito alcuni chiarimenti rispetto al decreto nazionale. Come anticipato, la chiusura di centri, gallerie e parchi commerciali vale per tutti i prefestivi e festivi, non solo al sabato e alla domenica. Al loro interno rimangono aperti, com'era già noto, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole. La novità è che possono restare operativi anche i bar degli shopping center. Sul caos normativo che riguarda il ritorno degli emigranti, gli uffici regionali hanno messo in ordine le disposizioni statali. Intanto è stato precisato che il fatto di aver acquistato un biglietto aereo prima del 3 dicembre «non costituisce un valido motivo di viaggio», a meno che non sussistano «esigenze di lavoro, salute o studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio». Però se il volo «diventa impossibile per le restrizioni, si ha diritto al rimborso». Quanto alla montagna, la chiusura degli impianti di risalita non impedisce sci alpinismo e di fondo, quest'ultimo «anche sulle scie appositamente tracciate con mezzi meccanici», purché «nel rispetto del distanziamento di metri 2». Ovviamente non in questi giorni di massimo rischio valanghe, per cui anzi l'appello è a «stare fermi, stare a casa».

GIOVANI MEDICI

Nel giorno in cui la Regione ha ricevuto una delegazione di manifestanti che protestavano contro l'inceneritore di Fusina, infine, Zaia ha accolto anche l'appello dei 23.000 giovani medici che combattono contro le lungaggini della burocrazia e la carenza di posti per entrare nelle scuole di specializzazione: «Ho intenzione di parlarne direttamente col ministro Roberto Speranza già in queste ore, perché il problema va risolto a livello nazionale con piglio e determinazione. Questi ragazzi con noi sfondano una porta aperta, è una cosa che grida vendetta».

Angela Pederiva

