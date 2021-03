L'ALLARME

VENEZIA È come se in Veneto le lancette del tempo fossero tornate indietro di quattro mesi, quando la curva dei contagi saliva, gli ospedali si riempivano di pazienti e i nonni morivano. «La situazione è molto impegnativa per la rapidità con cui l'epidemia sta crescendo. Siamo in piena epidemia, le curve delle rianimazioni stanno crescendo da cinque, sei giorni. Come a novembre», dice il direttore generale della Sanità veneta, Luciano Flor. I dati fanno impressione: nell'arco di ventiquattr'ore il Veneto ha trovato 2.122 persone positive al Covid-19, registrato 80 decessi, ricoverato 103 pazienti nelle aree non critiche e altri 8 nelle terapie intensive. In tutto, nei 68 ospedali veneti, oggi ci sono 1.535 posti letti occupati da malati Covid. «Qualcuno potrebbe osservare che con 17.500 posti letto in tutta la regione, compreso il privato accreditato, siamo ben lontani dall'emergenza. Ma il dato di fatto - dice Flor - è che quei millecinquecento posti letto sono sottratti all'attività ordinaria. E, si badi, i 17.500 posti complessivi sono pieni». Conseguenza? «Riapriamo i dieci Covid hospital, anche perché le previsioni sono di almeno altre due settimane di tensione», annuncia il governatore Luca Zaia. Significa che da Jesolo a Dolo a Vittorio Veneto, per citare alcuni dei Covid hospital, le attività programmate saranno sospese, come la scorsa primavera. E negli altri ospedali? «Dovremo diluire le attività - dice Flor -. Entro questa settimana metteremo a punto uno specifico piano».

LE CRITICITÀ

La maggior parte dei ricoverati in Veneto ha la variante inglese del coronavirus. Le situazioni più critiche, dice Flor, sono a Padova e Verona dove quasi il 20 per cento dei ricoverati delle rispettive province è in rianimazione. E ha, per il 60 per cento, la variante inglese. Proprio le Aziende ospedaliere di Padova e Verona stanno entrando nella fase 4 del piano predisposto a suo tempo dalla Regione per organizzare il sistema sanitario a seconda dei ricoveri per Covid. «Si rende necessaria una ulteriore stretta e una verifica delle attività programmate», dice Flor.

IL BOLLETTINO A NORDEST

Dall'inizio della pandemia il Veneto ha fatto 7,8 milioni di tamponi (4.271.708 molecolari e 3.553.388 rapidi antigenici). Solo ieri ne sono stati fatti 52.262 che hanno trovato 1.901 positivi per una incidenza del 3,64 per cento. «La metà dei positivi - ha sottolineato Zaia - è asintomatico, il 10% ha bisogno di cure ospedaliere».

In Friuli Venezia Giulia ieri su un totale di 10.272 test effettuati sono stati rilevati 672 casi Covid: 243 da 4.801 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 5,06%, e 429 da 5.471 test rapidi antigenici (7,84%). Quindici i morti. E continua la forte pressione sugli ospedali: aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, che toccano un picco di 77 posti occupati (+7).

DISABILI

Intanto la Regione del Veneto ha deciso di tenere aperti i centri diurni per i disabili. Questa la nota diffusa ieri dall'assessore alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin: «Considerate le specifiche esigenze delle persone con disabilità e delle relative famiglie, nonché lo stato di attuazione del Piano vaccinale riferito a questo target di assistiti, si è ritenuto, anche nell'attuale fase epidemica, di confermare la modalità di erogazione in presenza delle prestazioni dei centri diurni e delle altre progettualità in regime semiresidenziale». E la scuola? Servizi per l'infanzia (0-6 anni) sospesi, attività scolastica per le elementari e medie di primo e secondo grado a distanza. «Ma è in ogni caso possibile svolgere attività in presenza, sia per i servizi educativi che per quelli scolastici, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

