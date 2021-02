L'ALLARME

TRIESTE Una doppia doccia fredda in una giornata convulsa. Il Friuli Venezia Giulia, che da tre settimane assiste a un costante calo dei contagi e dei ricoveri in area medica, ieri si è ritrovato colorato di nuovo di rosso scuro secondo l'Unione europea e con un indice Rt schizzato in soli sette giorni dallo 0,68 di giovedì scorso a un preoccupante 1,03. «L'intervallo inferiore dell'indice - ha spiegato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga - è inferiore a uno (0,99, ndr.), quindi la zona gialla dovrebbe essere salvaguardata». Ma ora la task force locale cercherà di capire quale valore abbia spinto verso l'alto l'indicatore che misura la velocità di diffusione dell'epidemia.

LA CLASSIFICAZIONE UE

La giornata era iniziata male, con la prima brutta notizia arrivata a metà mattinata. L'Ecdc (il Centro europeo per il controllo delle malattie) ha infatti aggiornato la mappa del rischio nell'area comunitaria. E il Friuli Venezia Giulia è tornato ad essere colorato di rosso scuro, così come la vicina Slovenia, l'Alto Adige e gran parte della Penisola Iberica, mentre il Veneto è rimasto rosso. La classificazione dell'Ecdc si basa sull'incidenza dei contagi sui 100mila abitanti cumulata su 14 giorni. L'analisi è stata chiusa dalle autorità sanitarie di Stoccolma martedì. Il Friuli Venezia Giulia presenta ancora un'incidenza bisettimanale superiore ai 500 casi su 100mila abitanti. Nel dettaglio, nell'intervallo di tempo considerato dall'Ecdc (19 gennaio - 2 febbraio), in regione sono stati registrati 7.002 casi, pari a un'incidenza di 583,5 contagi ogni 100mila abitanti. È stato quindi superato il limite fissato dall'Ecdc e il Fvg è tornato rosso scuro. La massima classe di rischio fa scattare la raccomandazione dell'Unione europea finalizzata a limitare gli spostamenti da e verso i territori con un'incidenza elevata. È consigliato agli Stati di introdurre la quarantena obbligatoria all'arrivo e il tampone negativo in partenza per tutti i viaggiatori provenienti dalle zone rosso scuro.

I DATI INTERNI

Le autorità regionali in queste ore sono maggiormente concentrate sul fronte interno. Il nuovo valore Rt preoccupa: «È stato calcolato su dati vecchi - ammonisce Fedriga -, la nostra situazione è in miglioramento da settimane». Tra il 25 e il 31 gennaio (l'intervallo temporale considerato dall'Istituto superiore di sanità nel monitoraggio settimanale) i contagi sono calati del 10,5 per cento. In netta discesa anche i ricoveri in area medica, con il 45 per cento di letti occupati (il valore la settimana precedente era del 52 per cento). Preoccupa invece la saturazione delle Terapie intensive, che domenica si attestava a quota 35 per cento. Entrambi i valori restano comunque al di sopra delle soglie del 40 e del 30 per cento.

Marco Agrusti

