L'ALLARME

TRIESTE Il terzo giorno consecutivo con più di mille contagi (per la precisione 1.043) in una regione che conta poco più di un milione e 200mila abitanti, è lo spartiacque: la zona rossa regionale, quella che viene decisa da Roma e non da Trieste, non è più solo un incubo da evocare per richiamare i cittadini al rigore. È una possibilità. E bollettino dopo bollettino diventa sempre più concreta. Non nelle prossime ore, perché il ministero della Salute si muove sulla base di dati consolidati, contenuti nel monitoraggio settimanale del venerdì, ma entro sette giorni. Lo sa anche il presidente Massimiliano Fedriga, asserragliato a palazzo per tutto il sabato nel tentativo di erigere l'ennesima diga contro la piena del contagio. E letti gli ultimi numeri della pandemia, ha deciso di allungare la lista dei Comuni che da domani o dopodomani finiranno in lockdown. «Ci stiamo confrontando con i nostri massimi esperti e vogliamo prendere le decisioni finali sulla base delle analisi più recenti», ha spiegato Fedriga.

LA STRATEGIA

Stamattina o al massimo domani sarà firmata l'ordinanza. Sono ore e giorni decisivi. La Regione vuole creare più cinture fatte da Comuni in zona rossa, per spegnere i focolai fuori controllo e limitare al massimo gli spostamenti dalle aree con gli indici di contagio più alti. L'unica provincia a salvarsi sarà quella di Trieste, mentre tra Pordenone, Udine e Gorizia sono 13 i paesi a rischio chiusura. La stretta resterà in vigore almeno per due settimane e oggi è previsto un ultimo confronto con i sindaci delle località interessate dai provvedimenti. Nei Comuni selezionati scatteranno le regole più rigide: divieto di uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute, necessità o studio, nonché la chiusura dei negozi al dettaglio. Ma potrebbe non bastare.

IL FUTURO

In Fvg migliorano i dati sul tracciamento: in una settimana la capacità di inseguire il virus sul territorio è migliorata di dieci punti percentuali. E il segnale d'allerta è sparito dal monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità. Ma è l'unica buona notizia. In sette giorni, infatti, è cresciuto ancora il rapporto tra contagi e persone testate per la prima volta: ora è al 29,6 per cento, ma ieri ha addirittura raggiunto il picco del 54 per cento. Un tampone su due, nelle ultime 24 ore e tra quelli effettuati su casi sospetti, è risultato positivo. La curva dei ricoveri, contrariamente a quanto avviene in molte altre aree del Paese, è ancora in crescita (ieri ha mostrato un flebile segnale di rallentamento) e i focolai non si contano. Il Friuli Venezia Giulia è in zona arancione da una settimana esatta. La pandemia ha le sue regole: gli effetti delle misure restrittive si iniziano a manifestare dopo i primi 15 giorni dall'entrata in vigore delle norme. Ma per la Regione che sino a pochi giorni fa sembrava l'isola felice del Nord potrebbe non esserci tutto quel tempo a disposizione.

Marco Agrusti

