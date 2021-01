L'ALLARME

ROMA Prima un giorno in arancione, poi due in rosso, quindi 48 ore in giallo e infine di nuovo in arancione. Nell'ultima settimana gli italiani ne hanno letteralmente viste di tutti i colori. In 7 giorni infatti, sull'onda lunga delle decisioni pre-natalizie prese dal governo, la Penisola ha dovuto adattarsi a quattro passaggi in fasce di rischio differenti. Una scelta che, oltre a gettare nella confusione più totale i cittadini, ha anche il demerito di non aver funzionato in termini di contenimento della diffusione del contagio. Numeri alla mano in questo momento la strategia degli stop and go non sembra aver funzionato.

A denunciarlo ieri è stato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica di Roma: «Questa continua alternanza di chiusure e aperture non riesce a invertire la curva epidemica. Produce effetti blandi e non duraturi» ha spiegato. E ancora «queste misure differenziate tra Regioni sono sacrosante. Però sono sacrosante nel momento in cui abbiamo limitato la circolazione in tutto il Paese. Oggi, al contrario, è troppo alta».

L'ALLARME

Un allarme contro la giostra dei colori, preferita a misure durature, a cui si è unito anche Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano: «È evidente come ci sia questa necessità di tirare la coperta che è sempre troppo corta per venire incontro alle esigenze dei settori produttivi. Ed è giusto tenere conto dei bisogni della gente. Ma va anche considerato che, nel momento in cui le persone trovano spazi non regolati creano un danno alla gestione dell'epidemia». In sostanza, afferma Galli, «Questo tira e molla che trasformato le variazioni cromatiche anche in obiettivi politici di ogni Regione, non permette chiarezza e soprattutto non consente di cercare di uscire da una situazione che ha tutta l'aria di ributtare male. Perché le restrizioni così applicate hanno prodotto i risultati che abbiamo oggi. Basta vedere come stanno le Regioni che sono rimaste gialle più a lungo per rendersene conto».

In attesa del monitoraggio Iss che arriverà oggi, ponendo a confronto i dati giornalieri delle ultime due settimane, risulta infatti evidente come le Regioni che sono tornate nella fascia di rischio più bassa prima subiscono ora una crescita più marcata della circolazione virale. Non solo il caso-limite del Veneto, ma anche quello del Lazio (+31,3%), della Sicilia (+59%), della Liguria (+44.6%), dell'Emilia-Romagna (+36,3%), delle Marche (+35,8%), della Puglia (+35%) e del Friuli (+32%). Chi invece è stato tenuto più a lungo in rosso ha incrementi meno significativi: Lombardia (+27,2%), Toscana (+18.5%) e Piemonte (+27%).

«Per questo - spiega ancora l'infettivologo milanese - aver ridotto le soglie dell'Rt per entrare in una fascia piuttosto che nell'altra, è senza dubbio una buona idea, ma con ogni probabilità è venuta troppo tardi». Le misure blande, insomma, non sono state il buon compromesso che si pensava e ovviamente non lo saranno ora.

I FRENI

«In tutto il mondo si sono messe in campo le misure più disparate, talvolta anche artigianali, e solo il lockdown totale ha dimostrato di funzionare davvero. Quindi direi che ora dobbiamo chiederci per quanto tempo ha ancora senso correre in autostrada con il freno a mano tirato». Così il virologo della Statale di Milano Lorenzo Pregliasco, riassume la questione. E ancora: «Gli ultimi tentativi di lockdown sono stati un po' maldestri e non sono riusciti a offrire le certezze che si cercavano. È evidente che quindi bisogna cambiare perché gli stop and go accontentano qualcuno a livello economico ma non servono a molto nel contenimento del virus».

Non solo, guardando alle situazioni epidemiologiche con cui si stanno confrontando i Paesi che circondano il nostro - Francia, Regno Unito e Germania in testa - più che perseverare nel tentativo di contenere il virus bisognerebbe puntare a prevedere l'ipotesi di una nuova e massiccia esplosione virale: «Io sono ormai convinto che la terza ondata ci sarà - conclude Pregliasco - rimango solo speranzoso possa essere appunto unonda e non uno tsunami che ci travolge».

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA