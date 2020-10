L'ALLARME

ROMA Guai a nominare un nuovo lockdown. Per decine di migliaia di piccole imprese, bar e ristoranti, negozi e palestre, parrucchieri e centri estetici, che anche nelle difficoltà hanno rialzato la saracinesca a maggio, un nuovo stop può significare una condanna alla chiusura senza appello. Ma anche soltanto il coprifuoco per i pubblici esercizi ventilato dal governo, lancia l'allarme Confcommercio, rischia di trasformarsi in una pesante sentenza se non arriveranno «misure efficaci anti-Covid, e maggiori e più veloci indennizzi dal governo». Il settore ha già da digerire una flessione dei fatturati di oltre 26 miliardi nel 2020, denuncia la Fipe-Confocmmercio. La chiusura alle 24 di bar e ristoranti può far sfumare altro fatturato prezioso per la sopravvivenza almeno 1,3 miliardi al mese, secondo le stime della Federazione, mettendo a rischio la sopravvivenza di almeno 15.000 bar serali e 40.000 tra ristoranti e pizzerie, su 300.000 del settore. Senza contare gli effetti indiretti sull'agroalimentare, visto che si tratta di un comparto che «genera ogni anno 46 miliardi di valore aggiunto, di cui 20 di acquisti di prodotti agroalimentari.

Anche la Coldiretti è in allarme. Il crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi, stimato in circa il 40%, costerà già 8 miliardi, secondo i dati Ismea, sulle vendite di vino e birra e più in generale di altri prodotti alimentari. Un bilancio che può soltanto peggiorare con chiusure anticipate e coprifuoco. Figuriamoci con un nuovo lockdown che vedrebbe sfumare buona parte dei 260 miliardi di consumi attesi fino a Natale.

GLI AIUTI

Ecco perché il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli parla di «decine di migliaia di imprese a rischio», chiede di «evitare assolutamente un secondo lockdown» e sollecita «più indennizzi alle imprese in difficoltà». Altrimenti a fine anno rischieremo gravi, gravissime conseguenze per l'occupazione», avverte Sangalli nel giorno in cui l'ultimo rapporto sulla congiuntura di Confcommercio fotografa già tempi bui per ristorazione, tempo libero e turismo: i settori della «convivialità» e del turismo «non verranno coinvolti dalla ripresa del Pil».

«Invece di studiare nuove misure restrittive», rincara la dose la nota di Fipe-Confcommercio, «il governo si impegni a garantire i contributi a fondo perduto promessi ai pubblici esercizi. Non possiamo accettare nuove, inutili, restrizioni e, come Federazione, siamo pronti a intraprendere ogni iniziativa necessaria a tutelare 1,3 milioni di lavoratori».

Roberta Amoruso

