L'ALLARME

ROMA Calma e gesso. Il Coronavirus ha trasformato le metropoli cinesi in città fantasma ma la paura del contagio non suggerisce la fuga alle aziende italiane che operano a Pechino. Si resta al lavoro, con le dovute precauzioni, certo. Ma non si scappa. Starbucks e Ikea hanno chiuso i negozi e Toyota ha interrotto la produzione, mentre i gruppi italiani hanno innalzato le misure di controllo e di pianificazione degli interventi in base all'evoluzione del rischio, ma senza allarmismi. Certo, chi vuole rientrare in Italia lo sta facendo in accordo con la propria azienda, ma non c'è stato nessun rimpatrio forzoso e nemmeno un esodo dagli stabilimenti delle nostre big dell'industria, da Pirelli a Cnh Industrial, da Brembo a Piaggio.

«Le fabbriche sintetizza una fonte diplomatica cinese sono distanti molte centinaia di chilometri da Wuhan: è come se in Europa scoppiasse una epidemia a Parigi e gli abitanti di Palermo, terrorizzati, corressero a mettersi le mascherine per proteggersi. Non avrebbe senso».

Insomma, prevale il sangue freddo. Luxottica, ad esempio, sta pianificando con le autorità cinesi la ripresa a regime delle sue attività produttive ma ha una piattaforma industriale distribuita nel mondo che garantisce la necessaria flessibilità e sul fronte retail ha ovviamente sospeso le attività a Wuhan e nell'area circostante (Hubei) ma si tratta di pochi negozi su una rete di oltre trecento. Fin dall'inizio della diffusione delle notizie relative al Coronavirus, peraltro, i nostri gruppi hanno chiesto ai loro dipendenti di evitare i viaggi da e verso la Cina. Tra queste Pirelli, che conta 31.500 dipendenti sparpagliati nel mondo e che ha assicurato un costante contatto con le strutture sanitarie, sia a livello di Headquarter sia a livello di singole fabbriche sul piano internazionale. Costante anche il contatto con i propri dipendenti espatriati in Cina, per informarli circa l'evoluzione della situazione e valutare l'esposizione al rischio. Abbandonare le posizioni in assenza di rischi reali, si fa notare in area Confindustria, sarebbe dannoso per la nostra economia.

I NUMERI

Solo nel 2018, ultimo dato disponibile, l'Italia ha esportato 13,1 miliardi (9,4 nei primi 9 mesi del 2019) di cui nel comparto alimentare (compreso il vino) circa 440 milioni, mentre l'abbigliamento è poco sotto il 1 miliardo che viene superato se si aggiungono i prodotti tessili. La parte del leone la fanno i macchinari (3,8 miliardi) che beneficiano del ruolo di potenza della manifatturiera cinese. Secondo l'Ice, le aziende tricolori in Cina sono circa 1.700, con oltre 150 mila addetti, un fatturato di circa 22 miliardi di euro ed una presenza significativa nella meccanica e nel tessile. E poi ci c'è da onorare gli impegni sottoscritti durante il Business Forum Italia-Cina che lo scorso anno, nella cornice di Palazzo Barberini, ha fatto da palcoscenico a dieci accordi commerciali, ai quali si sono aggiunti altri 19 di tipo istituzionale. Tre i settori al centro del maggior numero di trattative e affari: infrastrutture e trasporti, energia e manifattura. E una delle aziende più attive è Eni che opera nel Paese asiatico e che punta sull'industria dell'oil e gas cinese. Snam, ha un accordo pesante con il fondo Silk Road Fund, già in affari anche Atlantia. Ansaldo Energia ha in piedi due accordi, rispettivamente per la fornitura di una turbina a Shangai Electric e Benxi Steel e per una collaborazione con Ugtc sulle turbine a gas. E tra le aziende attive nel Paese figura anche il gruppo Danieli, la multinazionale con sede a Buttrio per la produzione di impianti siderurgici. Peraltro, si fa notare ancora da fonti diplomatiche, un disimpegno italiano in Cina scoraggerebbe gli investimenti che Pechino fa in Italia. Aziende cinesi hanno acquisito la maggioranza o partecipazioni pesanti di aziende italiane importanti come Pirelli o Esaote. E l'Italia è il secondo Paese europeo più visitato dai cinesi dopo la Francia, ed il 13esimo nella classifica generale relativa ai primi 10 mesi del 2018. Si sono registrati 3 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze. Secondo i dati dell'ultimo report di Banca d'Italia del 2019, riferiti al 2018, vi sono forti potenzialità e il turista cinese ha aumentato la sua spesa pro capite a 151 euro giornalieri nella sua permanenza in Italia.

Michele Di Branco

