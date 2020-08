L'ALLARME

PARIGI Non ce n'è uno, ormai, che si senta di escluderlo, che sia un presidente, una cancelliera, un capo di governo, un ministro della Sanità un epidemiologo o un virologo: ci potremmo dover chiudere di nuovo, un secondo lockdown per arginare una seconda ondata. Lo ha detto, costretto dalle domande dei giornalisti, Emmanuel Macron («non posso escludere un altro lockdown»), lo paventa Angela Merkel («l'epidemia potrebbe avere un'evoluzione ancora più difficile in autunno e in inverno») non lo escludono nemmeno i britannici, quelli che più esitarono a chiudere. Il ministro della Salute, Matt Hancock, ha fatto sapere che non si possono escludere restrizioni a livello nazionale se in Gran Bretagna si dovesse verificare un picco di casi di coronavirus questo inverno. Non solo. Le misure potrebbero non essere allentate durante il Natale.

C'È CHI DICE NO

Eppure questa volta potrebbero essere le opinioni pubbliche a dire no. I segni di insofferenza alle misure restrittive aumentano quanto le cifre dei nuovi contagi. A Berlino, a Londra, ma anche in Francia, in Svizzera, Spagna, Belgio. Ieri la polizia è dovuta intervenire con la forza a Berlino per disperdere una manifestazione davanti alla porta di Brandeburgo: in 18mila si sono riuniti per gridare «resistenza!» a misure considerate inutili, liberticide, nemiche del popolo. Il corteo, prima vietato, poi autorizzato dal tribunale, è stato alla fine interrotto dalle forze dell'ordine per manifesta contravvenzione alle regole di distanziamento sociale. E si parlava solo di mascherine e del metro di distanza, non certo di chiudersi in casa. Folla di corona-ribelli anche a Londra, a Trafalgar Square dove ieri si sono dati appuntamento i no-distanza, i no-mascherina e anche i no-vax. L'insofferenza alle restrizioni serpeggia anche in Francia, dove sono stati però soltanto duecento a rispondere all'appello degli anti-maschera a place de la Nation. Multe per tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA