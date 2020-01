L'ALLARME

PADOVA Ha molestato sessualmente sei ragazze, tra i 16 e i 25 anni, in venti minuti. Ha aperto loro il giubbino palpando il seno così forte da lasciare a due di loro un vistoso ematoma sul costato e costringerle alle cure del pronto soccorso. Il tutto in pieno pomeriggio, tra le 17,40 e le 18 di giovedì scorso in Prato della Valle a Padova, in mezzo a turisti e passanti. L'unica cosa che hanno in comune le vittime è la giovane età e che si trovavano tutte e sei, per motivi diversi, nella grande piazza del capoluogo euganeo. E mentre i poliziotti sono impegnati in una intensa caccia all'uomo, dal questore Paolo Fassari arriva il monito: «Massima attenzione a questuanti della zona».

La prima vittima del maniaco è una ragazza di 16 anni che stava passeggiando sull'isola Memmia, proprio in mezzo alla grande piazza, ascoltando musica con le cuffiette. È in quel momento che l'africano l'avvicina. Le parla e lei si toglie gli auricolari per ascoltarlo. «Mi dai qualcosa?» le chiede. Lei gli risponde che non ha niente e fa come per rimettersi le cuffiette. Ma lui è più veloce: le apre il giubbino e le stringe un seno così forte da lasciarle l'ematoma. Lei reagisce: un calcio sugli stinchi prima di chiamare il 113. Lui fugge, ma prima di sparire riesce a palpeggiare altre 5 ragazze, una dopo l'altra, dalla ventenne che stava facendo jogging, a quella che si stava godendo un po' di relax su una panchina a fianco del fidanzato.

LE INDAGINI

I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione della sedicenne. Ma quando altre tre vittime hanno visto che c'erano gli agenti, si sono avvicinate e hanno raccontato pure loro quanto accaduto. Due sono anche ricorse alle cure del pronto soccorso per gli ematomi riportati. Alle prime quattro giovani che hanno subito segnalato ai poliziotti il palpeggiamento, sono seguite tra venerdì e sabato altre due ragazze che si sono rivolte direttamente all'ufficio denunce della questura. Tra queste la - tra pochi giorni - diciottenne che lavora in un esercizio della piazza ed è stata accompagnata, ancora sotto choc, dalle colleghe.

IL RACCONTO

«Ero in pausa dal lavoro (un negozio che si affaccia proprio sul Prato, ndr), quando arriva quest'uomo e mi chiede se ho qualcosa da dargli. Io ho detto che non avevo niente. Poi ho provato ad alzarmi, ma lui mi ha messo una mano sulla spalla e una sul ginocchio e mi ha spinto giù. Mi sono come paralizzata. Mi ha aperto il giubbino, avevo le sue mani dappertutto. Ero come pietrificata. Sono riuscita solo a urlare. Aiuto! Aiuto! ma incredibilmente non c'era nessuno. Così ho continuato a urlare finché non è arrivata una coppia di fidanzati. Quando il ragazzo ha visto che stava succedendo mi è corso incontro e lo straniero è scappato». La giovane fa anche l'identikit del maniaco: «Trentanni, carnagione molto scura come le persone che vengono dall'Africa centrale. Aveva un berretto rosso vivo e un giubbo nero. Un'altra vittima ha detto anche delle cuffiette bianche. Sembrava uno normale, vestito tipo rapper».

Il questore Paolo Fassari invita a prestare massima attenzione, pur senza lasciarsi andare alla psicosi. «Lo street harassment (molestie di strada, ndr) non è un fenomeno nato ieri né riconducibile necessariamente ad extracomunitari, ma all'incivile e debosciato convincimento della superiorità del maschio. La zona sarà oggetto di controlli ancora più intensi. Non generiamo psicosi né ghettizziamo la povertà, ma chiediamo di stare attenti e di non fidarsi di chi si avvicina per elemosinare».

Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA