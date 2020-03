L'ALLARME

NEW YORK Donald Trump ha effettuato un tampone diagnostico per il coronavirus. Il presidente ne ha parlato ieri durante la conferenza stampa di aggiornamento sul contagio negli Usa. Il test gli è stato somministrato venerdì sera e il risultato non era ancora disponibile ieri, in linea con quanto purtroppo accade a tanti altri pazienti che aspettano giorni per conoscere il responso di un test. Il kit approntato dalla Cdc di Atlanta si è rivelato fallace, e ancora ieri le autorità sanitarie del paese operavano senza una solida base diagnostica. Le cose dovrebbero migliorare domani, quando entreranno in funzione i nuovi tamponi realizzati dalla casa farmaceutica svizzera Roche. Le grandi catene di farmacie e di supermercati statunitensi come Wallmart, Wallgreen, Cvs, hanno approntato durante il fine settimana stazioni drive through nei parcheggi dei loro negozi. I pazienti autorizzati a sottoporsi al test entreranno con le loro automobili sotto i tendoni, dove infermieri in pieno assetto sterile faranno loro un prelievo in cerca del virus. Negli ultimi giorni la spavalderia con la quale Trump aveva affrontato l'epidemia si sta trasformando in un atteggiamento di maggior cautela, mentre il contagio cresce. Il presidente come tutto il personale che frequenta la Casa Bianca deve ora sottoporsi quotidianamente alla misurazione della temperatura, e gli è stato spiegato che deve rifiutarsi di stringere la mano di altre persone. I dati divulgati mostrano 2.571 casi di contagio e 51 morti, con un nucleo centrale dello stato di Washington (35 decessi), e la prima vittima del coronavirus registrata a New York.

Il governatore Andrew Cuomo ammette che i numeri reali sono molto più alti: oltre mille nei soli confini del suo stato. Qualche certezza in più è in arrivo invece riguardo agli aiuti economici per chi si ammala. La Camera dei rappresentanti a tarda notte di venerdì ha approvato a larga maggioranza la copertura delle spese dei tamponi anche per chi non è assicurato, insieme a misure di sostegno per chi lavora. Novità in arrivo anche sul fronte dei voli aerei. Il blocco già in vigore contro i voli europei diretti negli Usa si estenderà ai viaggiatori del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord.

