L'ALLARME

MESTRE «Stiamo vivendo un dramma collettivo che probabilmente non ha motivo di essere, almeno a questi livelli. E la paura si diffonde più veloce del nuovo virus, soprattutto attraverso i media». Perciò l'Aepe, l'associazione veneziana dei pubblici esercizi, ha varato una campagna di contro informazione invitando i cittadini ad andare a cena fuori: Usciamo dall'incubo e andiamo in trattoria. I vostri ristoratori vi aspettano recita l'invito che Ernesto Pancin, direttore dell'Aepe, ha fatto realizzare a uno studio grafico e ha iniziato a diffondere cominciando dai social, sperando che diventi virale.

«Al di là della prudenza e delle buone pratiche da usare per la protezione individuale e collettiva, per il resto la vita continua normalmente - afferma Pancin -. Ma è evidente che è sfuggita di mano la comunicazione ed è passato il messaggio sbagliato: invece di dire state attenti, si sta dicendo che stiamo morendo».

IL DESERTO

I ristoranti che fino a venerdì scorso erano pieni di clienti, in centro storico, nelle isole e pure in terraferma, sono mezzi vuoti, molti chiudono presto la sera e qualcuno apre solo il fine settimana. «D'altro canto aprire bottega e chiuderla a fine giornata senza aver visto un cliente è drammatico anche perché i costi corrono comunque. E questo vale soprattutto per i ristoranti e le trattorie, che devono avere la merce fresca da proporre ai clienti, e se questi non ci sono la merce va buttata via, anche perché nel nostro territorio i locali di qualità non propongono surgelati ma piatti preparati al momento» continua Ernesto Pancin che invita veneziani e turisti: «Venite tranquillamente perché Venezia è aperta e non è mai stata così bella e godibile come in questi giorni. È un'occasione da cogliere per vedere la più bella città del mondo e per scoprire nuovi angoli e nuove bellezze, oltre che per approfittare di un'enogastronomia di eccellenza variata e ricca».

I ristoranti proprio in questo periodo, tra Carnevale e Pasqua, assumono i collaboratori in vista della nuova stagione turistica e si ritrovano dipendenti in più, con costi di gestione che non sono più in grado di sostenere: «Le aziende più grandi ci chiedono come fare ad avere la cassa integrazione ma le più piccole, che sono la maggior parte, se va avanti così saranno costrette a prendere decisioni dolorose, lasciando a casa lavoratori». (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

