Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMELa mappa dell'Europa si colora di rosso e sempre più paesi tornano alle restrizioni e al coprifuoco per cercare di arginare la nuova ondata di contagi scaturita dalla variante Delta. Ma l'allarme è tornato in molti paesi del mondo con gli occhi puntati soprattutto sulla Gran Bretagna dove nonostante l'impennata di contagi il primo ministro Boris Johnson non fa retromarcia sulla caduta delle restrizioni prevista per domani. Con il...