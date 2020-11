L'INCHIESTA

ROMA Le battute quasi sprezzanti di Castellucci; le preoccupazioni del nuovo ad di Autostrade, Tomasi; persino gli allarmi inascoltati di Mion, ad di Edizione, cui fa capo Atlantia. C'è tutto questo nelle carte dei pm genovesi che stanno accelerando le indagini sui potenziali rischi che c'erano sulle autostrade italiane. E che già tra pochi giorni potrebbero archiviare la posizione dello stesso Tomasi.

Viene fuori, ad esempio, che i tre ex top manager di Autostrade finiti ai domiciliari- l'ex ad Giovanni Castellucci, Michele Donferri Mitelli e Paolo Berti - non solo avrebbero cercato di insabbiare tutto, ma tre anni fa avrebbero anche impedito alcuni interventi. Lo ha raccontato a verbale proprio Roberto Tomasi, indagato solo come atto dovuto, e prossimo a uscire dall'indagine. E infatti, nonostante la problematica fosse nota dal 2016, le operazioni per mettere in sicurezza le barriere sono iniziate solo nel 2019 con l'arrivo del nuovo management. Tomasi ha precisato ai pm di avere parlato del problema con Donferri, Berti e Castellucci, che però lo avevano bloccato. Una circostanza confermata in un'altra intercettazione: «Ne parlai con Castellucci, e Berti e Donferri dissero: no, la gestione la prendiamo noi». E gli avevano detto «di non fare il primo della classe».

Per l'accusa, una prova del fatto che Castellucci fosse a conoscenza della situazione è anche in una chat con Berti del 4 aprile 2017. Berti gli manda due foto delle barriere del viadotto Rezza piegate e con i tirafondi sfilati. La risposta glaciale: «Le barriere a onda? Le ha progettate Renzo Piano?». L'arresto dell'ex ad - ai domiciliari - è stato disposto per il rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato. Dalle indagini, infatti, è emerso che, anche dopo il licenziamento, avrebbe continuato a mantenere rapporti stretti con il gruppo. Lo dice, per esempio, Gianni Mion, presidente di Edizione srl (cui fa capo Atlantia), preoccupato per quel continuo rischio di interferenze. Tra l'altro, da una più attenta rilettura degli atti emerge non solo che Mion non ha avuto alcun ruolo «nella disinvolta gestione aziendale di Castellucci», ma soprattutto che il gip ricorre alle sue parole per dimostrare quanto siano evidenti le leggerezze compiute dal gruppo nelle cure riservate alla rete. L'equivoco, che può aver indotto interpretazioni non corrette, prende spunto dalla conversazione telefonica intercettata il 2 febbraio 2020 tra Mion e Giorgio Brunetti, professore emerito di Strategia e politica aziendale alla Bocconi di Milano, al quale il manager padovano ricorda la carenza di manutenzioni della quale i due avevano parlato una prima volta nel 2007, rilevando che il management fin da allora aveva già assunto la guida della società riservando agli azionisti buoni profitti ma poche verità sulla reale conduzione dell'azienda. Al punto che proprio Mion, ricorda Brunetti, aveva pensato di proporre a Gilberto Benetton di ridurre la partecipazione a una minoranza, sia pure qualificata. «Si erano innamorati di sta roba - dice Mion all'amico - senza sapere a quali rischi» andavano incontro, senza rendersi conto che «le manutenzioni venivano fatte in calare, più passava il tempo meno facevamo... E Gilberto e tutta la famiglia erano contenti», perché evidentemente vedevano solo gli utili ed erano all'oscuro della reale gestione della rete viaria. Particolarmente significativa della grande influenza di Castellucci sul gruppo è un'altra conversazione tra Mion e Carlo Bertazzo, ad di Atlantia, nel corso della quale (è il 3 gennaio 2020, i due hanno assunto da poco la guida del gruppo) il primo riferisce risentito che Castellucci continua a governare il processo aziendale cercando anche di seminare l'idea che Benetton e il cda di Atlantia erano a conoscenza delle omesse manutenzioni sulla rete. Aggiunge Mion: «Lui (Castellucci, ndr) può darsi che abbia detto tre o quattro cazzate, e Gilberto chissà cosa ha capito». L'influenza di Castellucci sulle scelte del gruppo - anche un anno dopo il crollo del Morandi - appare più evidente nel prosieguo della conversazione, dove emerge come Castellucci in quel momento si sta adoperando, in accordo con Ermanno Boffa (marito di Sabrina Benetton), per trovare nuovi azionisti per Atlantia. L'irritazione di Mion è palese: «Questo cazzo di Castellucci bisogna che lo molli, davvero non so perché gli parla ancora».

