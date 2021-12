L'ALLARME IN FVG

TRIESTE Lui era tornato di recente da Milano, per un impegno di lavoro. Lei invece dal Ghana, al termine di una missione umanitaria. Entrambi giovani, residenti in provincia di Gorizia e senza gravi sintomi. Ma sul referto tutti e due hanno trovato scritto Omicron. Anche il Friuli Venezia Giulia, infatti, da ieri deve fare i conti con la variante rilevata la prima volta tra il Botswana e il Sudafrica e ora diffusa a velocità sempre crescente in mezzo mondo, Europa inclusa. I casi sono due, come confermato dal vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. E al momento non ce ne sarebbero altri di sospetti in regione.

LA GIORNATA

Il primo tampone che poi si è rivelato positivo alla variante Omicron era in osservazione già da sabato. Nella mattinata di ieri è arrivato il responso del laboratorio accreditato di Trieste, unico polo in regione ad essere abilitato alla ricerca genomica delle varianti del Coronavirus. Il paziente zero della variante Omicron in Friuli Venezia Giulia è un giovane (under 30) residente a Cormons, in provincia di Gorizia. In realtà il riscontro era già chiaro nella tarda serata di sabato. Il caso confermato di Omicron era già in isolamento domiciliare e come confermato dalle massime autorità regionali è in buone condizioni di salute. In tarda mattinata, poi, la seconda notizia. La variante Omicron è stata trovata anche nel tampone di una ragazza 26enne residente a Ronchi dei Legionari, sempre in provincia di Gorizia. La giovane era tornata da pochi giorni dal Ghana, al termine di una missione umanitaria. Aveva sostenuto un test anche in partenza da Accra. Era risultato negativo. Poi, una volta in regione, l'esito positivo di un secondo tampone e la scoperta relativa al ceppo mutato che ora spaventa il mondo. Anche la 26enne è in buone condizioni di salute e naturalmente in isolamento.

IL QUADRO

Un dettaglio importante l'ha fornito il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. «Entrambi i giovani - ha detto - non hanno avuto molti contatti ed erano già correttamente isolati». L'arrivo di Omicron in Friuli Venezia Giulia, però, testimonia come l'impresa di fermare una mutazione del virus a livello territoriale sia praticamente impossibile. «Si tratta di un'evoluzione naturale - ha aggiunto Riccardi - come è stato per la variante Delta, e l'auspicio è che la tesi per cui questa mutazione produca effetti più limitati di quanto ci si aspettava all'inizio sia reale». I dati sulla variante Omicron sono aggiornati praticamente di ora in ora, ma ancora non è chiaro il suo impatto in termini di ospedalizzazioni. Anche per questo i governi stanno provando a limitare per quanto possibile la velocità di diffusione del ceppo mutato, che però si dimostra molto efficace dal punto vista infettivo. A preoccupare sono le più di trenta mutazioni della cosiddetta proteina spike, che il virus utilizza per legarsi alle cellule umane. «Nei prossimi giorni ci giochiamo molto - ha concluso Riccardi - e la terza dose non può essere alibi per evitare comportamenti prudenti e responsabili: mascherina, distanziamento e rispetto delle regole sono necessari. Ciò non significa stare chiusi in casa, ma fare molta attenzione nei comportamenti». Proprio sulla terza dose sono riposte le speranze di contrastare gli effetti della variante Omicron. I primi test, infatti, sembrerebbero dimostrare una buona capacità protettiva del vaccino anche nei confronti dell'ultima minaccia. A patto però di procedere con il richiamo.

Marco Agrusti

