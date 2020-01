L'allarme di Conte e dem: paura del voto sola garanzia

IL RETROSCENA

ROMA Lo sfarinamento dei 5Stelle, soci di maggioranza del governo, complica il lavoro di Giuseppe Conte. E di chi, come Dario Franceschini e Roberto Speranza, insieme al premier sta lavorando in queste ore al rilancio rosso-giallo.

L'allarme è massimo, in una fase decisamente delicata che precede la verifica e la stesura dell'Agenda 2023 tra fine mese e inizio febbraio. «Le spaccature e i contrasti interni al Movimento creano fibrillazioni dagli esiti incerti», dice un ministro dem, «e l'attacco alla leadership di Di Maio, portato avanti da Paragone, Di Battista e Lezzi, non aiuta. Certo, Luigi in dicembre è apparso ondivago, sembrava ancora attratto dalle sirene di Salvini. Ma un cambio di leader nel Movimento non garantirebbe affatto stabilità. Si rischierebbe una vera e propria implosione...».

LO SPETTRO

Già, il Big Bang dei grillini. Questo è lo scenario che inquieta e allarma il premier e i soci di maggioranza. Ma più che un'eventuale passaggio di Gianluigi Paragone alla Lega (epilogo per ora escluso dal diretto interessato), a preoccupare Conte, Franceschini e Speranza è lo spappolamento dei gruppi parlamentari grillini. Con il rischio di ritrovarsi al tavolo del governo altri soci, bizzosi e insidiosi come si è rivelato Matteo Renzi dopo la scissione dal Pd.

E' il caso di Lorenzo Fioramonti. L'ormai ex ministro della Scuola, passato dal M5S al Misto, sta lavorando a un gruppo autonomo ecologista (Eco) con il dichiarato proposito di sostenere Conte. «Ma poi anche lui avrà delle pretese e anche lui cercherà visibilità. Tutto si complicherebbe...», sospira un altro ministro del Pd. Non a caso Conte ha chiesto esplicitamente a Fioramonti di fermarsi. La ragione: «Si creerebbe instabilità».

Stesso discorso per Voce libera di Mara Carfagna. L'esponente di Forza Italia, nonostante le smentite, è considerata pronta a sostenere il governo «in caso di necessità» e potrebbe rivelarsi un partner utile soprattutto in Senato, dove i numeri sono decisamente risicati. Ma anche lei, se dovesse davvero compiere il guado e lasciare il partito di Silvio Berlusconi, potrebbe rivelarsi difficile da gestire, complicando il già complicato assetto rosso-giallo.

Insomma, secondo Conte la frammentazione politica e lo spappolamento dei 5Stelle non aiutano. Anzi. Ciò detto, da palazzo Chigi dispensano ottimismo sulla tenuta dell'esecutivo: «Non c'è alcun rischio che il governo possa cadere e il presidente del Consiglio non è preoccupato. Tanto più che chi verrà espulso dal Movimento per la questione dei mancati rimborsi, non avrà alcun interesse ad aprire la crisi. Quelli che verranno cacciati, e non saranno pochi soprattutto alla Camera dove la maggioranza è ampia, sanno che non verrebbero rieletti e perciò sosterranno l'esecutivo a tutti i costi pur di evitare di andare a elezioni anticipate».

GLI ALLEATI

Ottimismo dichiarato anche da Italia Viva: «Non temiamo ripercussioni per il governo, si tratta solo di dinamiche interne ai 5Stelle», dice il coordinatore renziano Ettore Rosato. E afferma Speranza, ministro della Salute e leader di Leu: «Non si ha la sensazione di movimenti che possano portare alla caduta dell'esecutivo, chi tra i grillini lascia o viene espulso non sembra avere il proposito di lavorare alla crisi».

Stesso discorso viene fatto nel quartier generale dem del Nazareno: «Le scissioni sono accidenti che capitano, noi ne abbiamo subite due da agosto in poi. Prima quella di Calenda, poi quella di Renzi. E di certo non ci infiliamo nel dibattito interno al Movimento. Ma ciò che sta avvenendo non sembra gonfiare le fila dell'opposizione. In ogni caso spetta a Conte, che noi sosteniamo con lealtà, giocare questa partita fatta di fibrillazioni».

Il premier lo sa. Tant'è che ha già stilato la road map con cui compiere la verifica di governo. Nei prossimi giorni Conte comincerà a incontrare, separatamente, i vari soci di maggioranza. A ognuno chiederà quali sono i punti programmatici che desidera inserire nell'«Agenda 2023». Dopo di che compierà quella che a palazzo Chigi chiamano la «sintesi delle proposte meno divisive». Cui aggiungerà, di suo, il taglio delle tasse attraverso la riforma dell'Irpef, un ulteriore giro di vite contro l'evasione fiscale e «un grande piano» per il rilancio (come chiede Renzi) degli investimenti pubblici bloccati. Infine, ci saranno una serie di vertici con 5Stelle, Pd, Leu e Italia Viva per tirare le somme. Ma se nel frattempo in Emilia Romagna dovesse vincere Salvini e il Movimento dovesse implodere, difficilmente il governo uscirebbe vivo dalla verifica.

Alberto Gentili

