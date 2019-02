L'allarme di Boeri sugli effetti di Quota 100: «Il passivo potrebbe crescere di 90 miliardi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AUDIZIONEROMA L'aumento del debito connesso all'introduzione di Quota 100, per tre anni, è di 38 miliardi, ma se la misura dovesse diventare strutturale il passivo potrebbe lievitare oltre 90 miliardi. Tito Boeri avverte il governo che la riforma rischia di pesare come un macigno sui conti pubblici e sulle generazioni future. Nel corso dell'audizione sul decretone reddito-pensioni in commissione Lavoro del Senato il presidente dell'Inps ha spiegato che il debito implicito del sistema pensionistico è destinato ad aumentare per effetto sia...