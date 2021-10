Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ACQUAVENEZIA Da una stagione critica ogni vent'anni, a due crisi nel triennio, con una situazione di grande criticità un anno sì e uno no. Secondo le previsioni del consorzio di bonifica Piave, sarà questo il destino idrico di un comprensorio come quello della provincia di Treviso, quando il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il deflusso ecologico introdotto dalla direttiva europea sull'acqua. «Una misura che nasce con buone intenzioni...