L'immagine del coronavirus è il professor Antonio Pesenti, 68 anni, coordinatore dell'unità di crisi di Regione Lombardia per le terapie intensive, che piange. «Non è mai accaduto. Io non mi commuovo mai». Poi però aggiunge: «Immagini un medico di guardia in pronto soccorso, dove arrivano più malati di quanti riesca a curare nel tempo. È successo questo nei primi giorni della crisi, ora ci siamo attrezzati». Ma l'onda d'urto del contagio è sempre più potente rispetto alle forze in campo. Un medico di terapia intensiva del Sacco di Milano lancia via whatsapp un appello disperato: «Ciao dall'inferno. Vi chiedo un favore per noi e soprattutto per gli infermieri che sono oltre l'eroismo. Aiutateci stando a casa, non siamo quasi più in grado di assistere oltre». In Lombardia i positivi sono 5.791, i morti 468 e il peggio, scrive il dottore, deve ancora arrivare. «Ogni giorno ne intubiamo dai trenta ai cinquanta, sono numeri da guerra», afferma il direttore della terapia intensiva del Sacco, Emanuele Catena. Alcuni presídi sono allo stremo. Dice l'assessore al Welfare Giulio Gallera: «Bergamo è in una situazione di grande tensione. A Cremona abbiamo portato via otto pazienti e stiamo mandando immunologi».

