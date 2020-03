LE CATEGORIE

VENEZIA La recessione è dietro l'angolo, la paralisi economica prodotta dal coronavirus ha complicato all'inverosimile l'attività delle aziende, soprattutto quelle piccole e medie, e annichilito anche l'umore dei consumatori. Una crisi che, secondo le previsioni degli artigiani veneti, non si risolverà in tempi brevi. Servono misure strutturali - è la richiesta pressante - ed altre per far fronte all'emergenza: crollo di incassi e ordini, problemi logistici e di approvvigionamento, imminenti scadenze di pagamenti, rimborsi alla clientela ecc. Per evitare il peggio, insomma, gli artigiani rivendicano misure d'impatto non brodini caldi dal sapore ospedaliero.

È determinata in questo senso la Cgia di Mestre che chiede al governo di intervenire con misure shock di medio-lungo periodo «di almeno 10 miliardi di euro, per evitare di scivolare verso una pesantissima recessione». Perchè, sottolinea Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio studio dell'associazione, «i 3,6 miliardi annunciati dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sono insufficienti». Sulla stessa lunghezza d'onda Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Imprese Veneto, che proporrà al tavolo regionale di oggi l'adozione di un robusto pacchetto di misure: «Serve una linea d'azione, una strategia, che tuteli l'immagini dell'Italia. Non possiamo permetterci di ragionare su scala locale, con il rischio di azioni scoordinate che alimentano la percezione di provincialismo all'interno del Paese. Dobbiamo prepararci ad una situazione di criticità economica che proseguirà per mesi. Vanno individuate, insieme alla Regione, forme innovative di sostegno aiutando in particolare le aziende sottofinanziate a superare il periodo più delicato di mancanza di liquidità».

NESSUN RINVIO

È una questione di lettura della fase in corso. Vissuta dal Veneto messo ancora alla prova dall'emergenza virus cinese, la crisi non è la stessa che si vede da Roma. «Se l'esecutivo crede di poter dilazionare nel tempo le misure si rilancio del Paese sbaglia - spiega ancora Zabeo della Cgia di Mestre - O si interviene subito, con una forte sterzata, altrimenti siamo destinati a scivolare verso una recessione pericolosissima».

Sull'immagine negativa scesa su una parte del Paese, il rappresentante degli artigiani attacca: «Veneto e Lombardia non sono il lazzaretto d'Europa, basta con questo danno di reputazione che rischia di penalizzarci oltre misura. Siamo il motore del Paese: viviamo di turismo, di cultura, di bellezza, di tecnologie avanzate e di prodotti di altissima qualità. Se continuiamo ad essere additati come un popolo di appestati rischiamo l'emarginazione economica».

FLESSIBILITÀ

In parallelo va portata avanti la partita della flessiblità con l'Unione europea. «Il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, ha annunciato che Bruxelles ci riconoscerà una dose di flessibilità che ci consentirà di non rispettare gli impegni assunti in merito al rapporto deficit/Pil - dice Renato Mason segretario della Cgia - Risorse da convogliare su un piano di investimenti pubblici straordinario, ammortizzatori sociali, liquidità alle Pmi e il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione».

In Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria viene generata la metà del Pil nazionale e del gettito fiscale che finisce nelle casse dell'erario: vi lavorano oltre 9 milioni di addetti occupati nelle imprese private (pari al 53% del totale nazionale). Da questi territori partono per l'estero i 2/3 delle esportazioni italiane e si concentra il 53% circa degli investimenti fissi lordi. Come dire: se il motore dell'economia si inceppa, sono guai seri per tutti.

P.F.

