L'EMERGENZA

BELGRADO Allarme Balcani. E non serviva il caso dell'imprenditore vicentino Lino Fraron per dimostrare quandto siano critiche le condizioni sanitarie sull'altra sponda dell'Adriatico. Bastano le cifre a dimostrare l'entità dell'emergenza. Un totale complessivo di 479.667 casi confermati di contagi da coronavirus (+3148 rispetto al giorno precedente) sono stati registrati dall'inizio dell'epidemia nei Paesi dell'Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo dati ufficiali raccolti dall'Oms, aggiornati al 5 luglio. E la crescita percentuale su base settimanale, sulla base di elaborazioni aggiornate al 29 giugno, è stata particolarmente sostenuta in Montenegro, Kosovo, Albania, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord. Non solo. Bielorussia e Moldova registrano ora più casi confermati di Covid-19 per milione di abitanti che l'Italia. Paesi questi da cui provengono numerosi lavoratori, come le badanti, che operano a stretto contatto con le persone. Un problema anche in vista del rientro dalle ferie estive.

I NUMERI

I decessi registrati nell'area sono stati finora 17.963 (+71), di cui 9012 in Germania, 1731 in Romania, 1512 in Polonia, 1227 in Ucraina 705 in Austria, 589 in Ungheria, 582 in Moldova, 418 in Bielorussia 351 in Cechia, 334 in Macedonia del Nord, 306 in Serbia. Tra il 22 giugno e il 29 giugno, il maggior aumento percentuale dei decessi totali collegati al virus è stato osservato in Kosovo (+46,2%), Albania (+31,8%), Montenegro (+22,2%) e Macedonia del Nord (+20,2%).

Nella regione, il maggior numero di casi confermati di coronavirus è stato registrato in Germania (196335, +239n elle ultime 24 ore), seguita da Bielorussia (63270, +273), Ucraina (47677, np), Polonia (35719, +31), Romania (28582, +416), Austria (18196, +123), Moldova (17672, +227), Serbia (15289, +325) e Cechia (12440, +121). Un totale di 73968 casi positivi e 3169 decessi sono stati confermati fino al 5 luglio in Slovenia, Croazia, Bulgaria, Romania e nei Balcani occidentali.

Nell'Europa centro-orientale nel suo complesso, la Bielorussia ha registrato finora il maggior numero di casi di Covid-19 per milione di abitanti (circa 6666) seguita da Moldova (4381) e Macedonia del Nord (3337, l'Italia è a 3992 per milione), mentre il tasso più basso è stato osservato in Grecia (326 per milione) e Slovacchia (321), secondo elaborazioni su dati Oms. La Macedonia del Nord è la nazione dell'area con il più alto tasso di decessi per milione di abitanti (161 contro i 576 dell'Italia), seguita da Moldova (144) e Germania (108) e mentre il tasso più basso è stato registrato in Slovacchia (5).

Tra il 22 giugno e il 29 giugno, il maggior aumento percentuale su base settimanale dei casi totali confermati è stato registrato in Montenegro (+32,9%), Kosovo (+23,9%), Albania (+23,6%), Bulgaria (+20,1%), Bosnia-Erzegovina (+19,7%) e Macedonia del Nord (+19,3%), mentre in Slovacchia, Slovenia, Grecia, Austria, Germania, Lituania, Ungheria, Lettonia ed Estonia l'aumento percentuale settimanale è stato tra il 5% e lo 0%.

