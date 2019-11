CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEBELLUNO La pausa pranzo a scuola? Consumando droga, ma poi si sentono male in classe. Hanno solo 14 anni le 4 studentesse che venerdì nel primo pomeriggio hanno accusato malori tra i banchi nell'ora di lezione. È accaduto in una delle due classi prime di un istituto professionale della Valbelluna (non indichiamo il nome per non rendere riconoscibili le minorenni ndr). Una delle quattro ragazzine coinvolte, 14enne cadorina, è stata portata dai genitori, dopo la scuola, all'ospedale perché le sue condizioni non miglioravano. Ora sta...