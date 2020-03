L'AGROALIMENTARE

VENEZIA Il timore era nell'aria fin dall'inizio dell'emergenza, ma ieri è diventato certezza: Vinitaly, insieme alle rassegne Enolitech e Sol&Agrifood, slitta dal 19-22 aprile al 14-17 giugno. Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere, ha spiegato che la decisione è stata presa «in considerazione della rapida evoluzione della situazione internazionale che genera evidenti difficoltà a tutte le attività fieristiche a livello continentale», ma per il presidente Maurizio Danese ciò deve essere letto come «un segnale che il made in Italy scommette su una pronta ripresa economica nei settori chiave del sistema-Paese».

A non crederci troppo sono però gli speculatori esteri: «In alcuni Paesi vengono addirittura chieste insensate certificazioni sanitarie Coronavirus free sulle merci provenienti dalla Lombardia e dal Veneto», denuncia Coldiretti, l'associazione presieduta da Daniele Salvagno che ha deciso di schierare sui social molti dei 164 imprenditori agricoli che a Vo' coltivano oltre 600 ettari, all'insegna del motto la campagna non si ferma, mentre le proiezioni a livello regionale parlano di «perdite fino a 50 milioni di euro al mese».

LE VOCI

Il problema supera i confini padovani. Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano, ha dovuto mandare una circolare ai produttori: «Non può esistere alcuna certificazione virus free o affine in quanto, come ha sancito l'Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), il Covid-19 si trasmette esclusivamente da uomo a uomo». Inevitabilmente però le voci che risuonano dalla zona rossa grondano una preoccupazione ancora maggiore, in quanto alla psicosi si somma pure il blocco di persone e merci. Alessandro Facchin non può mettere piede nella sua azienda vinicola di Vo', perché abita a Bastia di Rovolon: «I nostri prodotti sono sani, controllati e garantiti, quindi potete ordinarli e comprarli con tranquillità», dice nel video della campagna associativa. La cantina di Mattia Farasin si trova giusto sul confine, ma il vigneto è in territorio di Rovolon, per cui non può andare a lavorarlo: «Siamo paralizzati, il cordone di sicurezza ha bloccato il traffico, i nostri clienti non possono venire a ritirare il prodotto e noi non possiamo spedirlo loro. La primavera è ormai alle porte, ma noi siamo in prigionia, con le mani legate».

Andrea Facchin non riesce a vendere vino, olio e miele: «Siamo fermi e chiusi, eppure tutti i prodotti dei Colli Euganei sono esenti dal problema Coronavirus, sani com'erano un mese fa». Michael Toniolo non sa più come dirlo: «Chiediamo solo l'autorizzazione a poter evadere gli ordini sospesi a causa del blocco, così da accontentare i clienti che stanno oltre il cordone, ribadendo che il nostro vino è perfettamente a posto». Non ne può più pure Sandro Lovison: «Speriamo che finisca presto, perché abbiamo bisogno del rapporto con i nostri clienti e del contatto con i nostri agenti. Così si rischia di rovinare il lavoro più bello del mondo».

CONCORRENZA SLEALE

Anche la Cia, con il presidente Gianmichele Passarini, condivide l'allarme: «Pur essendo conclamato che la trasmissione del Coronavirus non riguarda gli alimenti, siamo costretti a subire le richieste di salubrità e sicurezza degli alimenti provenienti dalle zone colpite. Questo sta portando speculazione sui prezzi, svalutazione del valore delle merci e concorrenza sleale. In pochi giorni possiamo già quantificare nel 30-40% il danno per la produzione agricola».

L'auspicio di Confagricoltura, con il leader Lodovico Giustiani, è che il periodo di quarantena si concluda questa settimana: «Il rischio concreto per molte aziende è di trovarsi con poca manodopera per le raccolte primaverili di asparagi e fragole e successivamente con quelle della frutta, in quanto molti lavoratori comunitari ed extracomunitari rifiutano di venire in Italia per il timore di non poter ritornare in patria. Stiamo assistendo in queste ore alle dimissioni di un cospicuo numero di operai agricoli stranieri, soprattutto rumeni, che stanno facendo ritorno al Paese di origine per il timore che a breve questo non sia più loro consentito dalle autorità sanitarie».

Per questo tutte le organizzazioni del settore primario hanno chiesto che la Regione Veneto possa unirsi a Lombardia ed Emilia Romagna nella definizione di un piano unitario, che accanto a interventi diretti di sostegno alle imprese preveda anche uno sforzo di comunicazione sulla salubrità dell'agroalimentare italiano.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA