L'inchiesta conferma ancora una volta che il reddito di cittadinanza così com'è non funziona, è spesso fonte di truffa, ma anche che allontana chi non ha voglia di lavorare dai luoghi di lavoro. «Sono stato tra i primi ad affermarlo appena approvata la legge - racconta Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura - e dovetti subire sui social un mare di attacchi. Adesso sono ancora più convinto che in agricoltura ha avuto effetti devastanti. Abbiamo le prove: sono i tanti casi di imprenditori di successo che stanno rinunciando a espandere la produzione o ad aprire nuovi mercati perché non trovano manodopera da assumere e qualificare».

Nelle campagne è impiegato un milione di lavoratori. Ci sono però periodi come la vendemmia o la raccolta dei pomodori in cui manca personale?

«Il problema è sentito soprattutto al Nord. Riguarda gli immigrati regolari, ma quest'anno all'appello, ad esempio in Sicilia, mancano molti italiani, cosa che in passato non si verificava. Questo potrebbe essere riconducibile al fatto che c'è il reddito di cittadinanza, per cui molti non vanno a lavorare».

Non sarà forse perché le paghe sono troppo basse? È quasi ovvio che a fronte di 850 euro al mese, si preferisca rimanere a casa con 750 euro di sussidio.

«È una scusa non vera. Quello nelle campagne è il reddito minimo di ingresso, pattuito da tutte le organizzazioni sia imprenditoriali e dei lavoratori. Vale per chi parte da zero e deve imparare a lavorare. È un fatto culturale, non economico. Gli immigrati con permesso di soggiorno imparano da noi e poi vanno a lavorare all'estero, in Germania o nei Paesi Scandinavi».

Anche in agricoltura servono capacità e saperi per potare, per usare le macchine, per non danneggiare le piante.

«Oggi l'agricoltura è in grado di offrire occupazione stabile e soddisfazioni economiche in attività ecosostenibili. Per questo la richiesta di manodopera va sempre più qualificandosi con la richiesta di nuove professionalità».

È necessaria, quindi, una diversa politica attiva del lavoro?

«La nostra piattaforma Agrijob ha funzionato sia dal punto di vista degli imprenditori che dei lavoratori. Durante la pandemia è stata data risposta a tantissimi che avevano perso il lavoro in altre attività e abbiamo riscontrato che, terminato il periodo più duro della crisi, non sono pochi quelli che hanno deciso di restare nelle campagne. Ci sono positivi casi eclatanti nel settore delle fragole nel Ferrarese o nell'ortofrutta nel Meridione».

Carlo Ottaviano

