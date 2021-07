Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AGGUATOROMA È stato colpito all'addome mentre si trovava con lo zio Matteo Anastasio, 42 anni, ucciso per strada due sere fa a San Severo, in provincia di Foggia, mentre il paese era in festa per la vittoria agli Europei. E ora le condizioni del bambino sono gravissime. Era a bordo dello scooter, insieme con lo zio stavano festeggiando anche loro, nei pressi della stazione ferroviaria. Ad agire due sicari, a bordo di un motorino....