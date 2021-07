Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AGGUATOMANTOVA Non ce l'ha fatta uno dei due giovani pestati a sangue con una mazza da baseball in quello che sembra a tutti gli effetti un agguato organizzato forse per punire uno sgarro maturato nel mondo dello spaccio di droga. Per Atilio Drekai, 23 anni, di nazionalità albanese, di cui ancora non si conosce la residenza ma che i carabinieri suppongono vivesse a San Giorgio di Bigarello (Mantova), a poca distanza da dove è stato...