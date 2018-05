CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AGGRESSIONEVENEZIA L'hanno afferrata per le braccia e trascinata in un sottoportico buio. Uno faceva da palo, l'altro ha tentato di stuprarla. E la violenza stava per consumarsi se non fosse stato per il generoso e temerario intervento di un compagno di scuola che a suo rischio e pericolo non si è dato per vinto ed è riuscito a strapparla ai due coetanei che sono fuggiti. Quattordici anni la vittima, uno o due di più gli aguzzini.La gita a Venezia per una alunna di terza media di una scuola della provincia di Bolzano rimarrà per sempre...