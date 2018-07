CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AGGRESSIONEREGGIO EMILIA L'ha aggredita alle spalle, mentre stava facendo una passeggiata vicino a casa, a Reggio Emilia. L'ha trascinata in un cespuglio e ha abusato di lei, picchiandola selvaggiamente mentre la giovane cercava di opporre resistenza e gridava. Poi è scappato, facendo perdere le sue tracce nel buio.La 24enne reggiana, ferita e sotto choc, ha trovato le forze per rialzarsi, chiedere aiuto e raccontare ai poliziotti quanto le è accaduto domenica sera intorno alle 20,30 in via Petit Bon, nella prima periferia della città. Un...