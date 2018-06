L'AGGRESSIONE PARIGI Ancora paura, ancora scene di terrore in un supermercato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AGGRESSIONEPARIGI Ancora paura, ancora scene di terrore in un supermercato francese, come il 23 marzo scorso a Trebes, nella presa di ostaggi fatale per il «gendarme eroe»: ieri a passare all'azione è stata una squilibrata, velata, che ha gridato «Allah Akbar», si è scagliata contro un cliente e lo ha ferito con un taglierino.Verso metà mattinata, la donna - una francese di 24 anni, velata e vestita di nero, cliente abituale del supermercato Leclerc di Seyne-sur-Mer - ha ferito con il taglierino sotto la clavicola e alla coscia un...