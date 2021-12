L'AGGRESSIONE

PADOVA Ferito ad una zampa da un colpo di fucile il cane labrador di Carolyn Smith. La ballerina e coreografa, giudice internazionale di gara e presidente di giuria a Ballando con le stelle, la trasmissione di Rai 1, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook denuncia pubblicamente quanto accaduto diversi giorni fa al suo adorato labrador Mikee, ferito ad una zampa da un colpo di fucile mentre era all'interno della sua casa, a Peraga di Vigonza (Padova).

IL DISPIACERE

«Sono amareggiata per una cosa grave che è successa dice l'artista nel suo video -. Ho atteso qualche giorno prima di dirlo perché sennò questa persona avrebbe fatto davvero una pessima figura. Purtroppo Mikee da un po' di giorni zoppicava, non stava bene, e poi io non ero a casa quando la situazione è peggiorata. Così ho chiesto a mio cognato di controllare e di portarlo dal veterinario e così abbiamo scoperto che qualcuno gli aveva sparato. Mikee gira solo attorno alla nostra casa, che è in aperta campagna, e qualcuno vicino a casa mia con un fucile gli ha sparato, anche ai cani di mio cognato. Il veterinario ha trovato dei pallini all'interno della zampa».

L'ACCUSA

La donna, poi, punta il dito contro il colpevole e lo invita a farsi avanti mettendolo in guardia. Anche se Carolyn sembra già avere un'idea su chi possa essere il responsabile. «Chi tocca gli animali, i bambini, è proprio un pezzo di m. Chi conosce i miei cani, BB e Scotty, entrambi yorkshire, e il mio adorabile labrador Mikee, sa quanto siano buoni e quanto siano importanti per me. Mikee è il cane più buono del mondo. Se questo messaggio arriva alla persona che ha fatto questo o a qualche suo famigliare, lo avviso di stare molto attento perché sto facendo le mie indagini e saranno guai seri per lui. Sto cercando di stare molto calma e di non usare parole troppo gravi o volgari. Se qualcuno vicino a casa mia, sa qualcosa me lo dica. È meglio! E comunque ti troverò anche perché ho già un'idea di chi è stato».

IL PERSONAGGIO

Nata a Glasgow in Scozia, la Smith è arrivata in Italia nel 1982 per poi trasferirsi a Vigonza nel 1997 in seguito al suo matrimonio con Ernestino, Tino, Michielotto, anche lui ballerino. Da allora l'artista abita nella casa di Peraga di Vigonza dove ha sede anche la scuola di ballo Carolyn Smith Dance Academy e la Sensual Dance Fit - Casa Madre. Carolyn Smith adora i suoi cani e ha con loro un legame unico: proprio grazie ai suoi yorkshire BB e Scotty, nel 2015 ha scoperto di avere un tumore al seno. In molte occasioni, infatti, la donna ha raccontato che i due cagnolini giocavano vicino al suo seno quando stava a letto e quell'insistenza l'ha convinta a fare degli accertamenti, scoprendo così la malattia. Ogni volta che ha avuto problemi in questi anni di cure e terapie, o qualche complicazione, il suo Scotty se n'è sempre accorto in tempo, avvisandola.

Lorena Levorato

