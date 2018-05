CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AGGRESSIONENAPOLI Sequestrano un'ambulanza ferma in ospedale e, con le minacce, costringono medici e paramedici a soccorrere un giovane di 17 anni in fin di vita dopo un gravissimo incidente stradale. È successo nella tarda serata di domenica a Napoli, nel Vecchio Pellegrini, nosocomio che si trova nei Quartieri Spagnoli. A denunciare le violenze, le ennesime in città ai danni di operatori sanitari, è un medico, Manuel Ruggiero, che pubblica un post sui social e poi notifica tutto alla Polizia di Stato. Sulla pagina FB «Nessuno Tocchi...