L'AGGRESSIONE MESTRE Si è presentato a scuola giovedì mattina all'incirca

L'AGGRESSIONEMESTRE Si è presentato a scuola giovedì mattina all'incirca alle 10. Al collaboratore scolastico che l'ha avvicinato all'ingresso ha detto che aveva urgenza di parlare con la maestra del figlio. Così sono andati a chiamare l'insegnante che stava tenendo lezione. Ma quando la docente si è trovata a tu per tu con il genitore, lui, un papà bengalese, è partito come una furia. Insulti, urla, minacce. Inutili i tentativi della maestra di fare rientrare la conversazione a toni più contenuti. Fino a quando la donna, sotto choc per...