CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGRESSIONELODI Le sospendono la figlia, una 17enne pluriripetente, e per farsi giustizia la mamma va a scuola e aggredisce la vicepreside che la riceve. È accaduto giovedì nella sede distaccata dei Servizi commerciali dell'Istituto professionale Einaudi di Lodi. La vittima dell'aggressione, la professoressa 63enne Vittoria Bellini, ieri ha deciso di denunciare la mamma violenta che è indagata dalla procura di Lodi per lesioni. La donna, come testimoniato anche dalle bidelle, ha prima tirato i capelli alla docente, poi le ha dato un pugno...