L'AGGRESSIONE JESOLO Scopre i ladri che stanno per entrare in casa e viene malmenato

L'AGGRESSIONEJESOLO Scopre i ladri che stanno per entrare in casa e viene malmenato brutalmente. Una notte da incubo per un turista di 46 anni, italiano, che la notte scorsa si è trovato a tu per tu con due ladri che avevano puntato alla sua abitazione per mettere a segno il colpo. È avvenuto nella villetta di un residence di via Danimarca, nella zona di piazza Milano, una delle più frequentate e conosciute di Jesolo, nella parte che conduce alla zona Pineta.La vittima è un turista che, con un paio di amici, stava trascorrendo le vacanze...