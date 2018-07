CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGRESSIONEBRESCIA Li ha visti in faccia, ha parlato con loro. Prima di essere inseguita, aggredita e molestata dal gruppo di quattro persone che ha tentato anche di spogliarla per stuprarla. È la notte da incubo che una diciassettenne danese, in vacanza sulla sponda bresciana del lago di Garda, ha raccontato ai carabinieri di aver vissuto tra giovedì e venerdì.Prima di lasciare l'Italia perché sotto choc e fare ritorno in Danimarca, ha descritto alle forze dell'ordine i presunti aggressori. «Tre ragazzi di colore e un italiano» ha...