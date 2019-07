L'agenda giallo-verde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIFORMAROMA La legge costituzionale che taglia i parlamentari da 945 a 600 ieri ha superato il terzo dei quattro voti previsti. Con 180 sì e 50 no e un testo blindato il Senato ha approvato la riforma. Hanno votato si 159 senatori di 5Stelle e Lega (meno dei 161 che fanno maggioranza) cui si sono uniti senatori di Fratelli d'Italia e altri a titolo personale. Contrari Pd, gruppo Misto e Autonomie. Forza Italia non ha partecipato al voto.Un voto che mette in pista il referendum confermativo, visto che la riforma non ha ottenuto i due terzi...