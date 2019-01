«L'Afghanistan, missione che non doveva iniziare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Da otto anni, da quando mio figlio è tornato in Italia in una bara, sono andato in cimitero ogni giorno, ad eccezione di quando ho avuto febbre alta o mi sono trovato fuori città. E tutti i giorni mi chiedo se la morte del mio ragazzo è servita a qualcosa». A parlare è Franco Miotto, papà di Matteo, il caporalmaggiore degli alpini di Thiene morto il 31 dicembre 2010 nella valle del Gulistan, durante la missione in Afghanistan, che aveva iniziato in quello stesso anno.L'altroieri il Governo italiano ha fatto trapelare l'intenzione di...