L'affondo di Brugnaro: «I cinquestelle sono matti, la libertà è in pericolo»

LA POLEMICAVENEZIA «Questi sono matti, la nostra libertà è in pericolo». Luigi Brugnaro picchia duro sul Movimento 5 Stelle, bersaglio privilegiato in questa fase del sindaco-imprenditore di Venezia. Lo ha fatto a margine della posa della prima pietra nell'area in cui sorgerà la futura concessionaria Mercedes Benz di Mestre, dove ieri il primo cittadino veneziano si è scagliato contro i parlamentari pentastellati, accusandoli di essere «pericolosi ed irresponsabili».«È un modo di governare questo? si è sfogato Brugnaro Attenzione,...