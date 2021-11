Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE IMPRESEROMA La manovra di Bilancio non piace in larga parte a Confindustria. Non va bene il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, guarda poco ai giovani e alle donne, dovrebbe dirottare più risorse su università e formazione, sbaglia a «smontare il patent box». Critiche dure che Carlo Bonomi, presidente della più grande associazione degli imprenditori italiani, ha lanciato in più riprese ieri, mostrandosi anche abbastanza...