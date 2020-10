IL CASO

ROMA Altri 150 milioni di euro. Sembra una beffa, eppure nonostante il clamore, il palazzo di Sloane Avenue, a Londra, continua a costare al Vaticano. Dopo l'emorragia di fondi dall'obolo di San Pietro, lo scorso 11 settembre, l'Apsa, amministrazione del patrimonio della sede apostolica, l'organismo vaticano che si occupa della gestione del patrimonio economico, ha pagato l'ultima tranche di 45 milioni, su 150, per riscattare l'immobile frutto di un investimento dissennato e predatorio partito nel 2013. In mezo altre sette consulenze legali. Il palazzo nel cuore di Londra dove, secondo il promotore di giustizia Gian Pietro Milano, almeno fino allo scorso anno, la signora Maddalena Poggi (moglie del finanziere Raffaele Mincione) risiedeva «senza aver mai corrisposto alcun prezzo» non era ancora entrato totalmente nel possesso del Vaticano, nonostante i costi, ancora non calcolati dell'operazione. Un passaggio necessario per i prestiti aperti all'inizio dell'operazione e inspiegabili secondo le indagini. Ma il paradosso è che l'amministratore della società è Luciano Capaldo, ossia uno dei personaggi coinvolti nell'inchiesta.

LA VICENDA

I contratti, firmati due settimane fa, dovrebbero essere l'ultimo passaggio in questa dissennata vicenda. Per quel mutuo definito «eccessivamente oneroso», è scoppiato lo scandalo. Nel 2018 la Segreteria di Stato, stava trattando l'uscita di scena dei due finanzieri che avevano gestito l'operazione, Raffaele Mincione e Gianluigi Torzi, tentando di rinegoziare l'investimento nel fondo Athena. Per questo aveva chiesto allo Ior 150 milioni di euro, per estinguere il mutuo acceso con il fondo Cheyne Capital, che aveva interessi superiore all'8 per cento. Lo Ior definisce l'operazione «opaca» e parte l'indagine. Attualmente il palazzo è controllato da una società britannica, la London 60 SA Limited. Ma l'amministratore unico è Capaldo, architetto romano, che, secondo gli atti, «sembrerebbe avere avuto un ruolo fondamentale nell'intera operazione». Capaldo «Sebbene abbia cercato di accreditarsi come soggetto mediatore con il finanziere Gian Luigi Torzi appare essere in realtà legato a quest'ultimo». Nel marzo 2019 ha proposto di pagare a Torzi 10 milioni a titolo di commissioni e 5 milioni per «lucro cessante», venendo così incontro alle richieste del finanziere per sbloccare le quote della società lussemburgese Gutt sa, da lui controllata, «inspiegabilmente individuata come soggetto che doveva mediare per l'operazione di rilevazione della proprietà dell'immobile londinese. Ossia l'uscita di scena dal fondo Athena di Mincione. Per gli inquirenti appare inspiegabile che la Santa Sede abbia acceso un prestito «a fronte di liquidità disponibili presso il Credit Suisse per oltre 450 milioni di euro di euro e concesse in pegno alla banca, la Segreteria di Stato abbia fatto ricorso a un finanziamento».

