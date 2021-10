Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ADEGUAMENTOROMA Raddoppiano le indennità riconosciute ai sindaci delle città metropolitane. E arrivano aumenti consistenti anche per tutti gli altri primi cittadini. Per i sindaci delle metropoli come Roma la legge di Bilancio varata ieri dal Consiglio dei ministri prevede che l'indennità sia aumentata a circa 11 mila euro netti al mese, equiparandola a quella di un presidente di Regione e a un livello vicino alla retribuzione prevista...