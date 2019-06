L'addizionale Irpef sale in 469 comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Sono 469 i Comuni che hanno finora scelto di aumentare l'addizionale Irpef, dopo i tre anni di blocco degli incrementi di tutte le tasse locali. La verifica, ancora provvisoria, l'ha fatta la Corte dei Conti nel suo Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica. Tra le municipalità che hanno optato per l'aumento non ci sono per ora grandi città, ma figurano comunque alcuni capoluoghi di provincia come Barletta, Lucca, Lecce, Mantova e Rimini ed altri centri di medie dimensioni. Obiettivo dell'analisi dei magistrati contabili era...