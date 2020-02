L'ADDIO

TREVISO «Stasera non mi va di parlare, cercate di capirmi». La voce meno timbrata del solito, le ore di macchina sulle spalle. Sono le 20.30 e Oliviero Toscani è davanti al cancello di casa, a Casale Marittimo, nella Maremma pisana. Ha guidato tutto il pomeriggio. E il telefono lì a squillare ogni dieci secondi sul sedile. Mezzo mondo lo cerca, ma lui non ha nulla da dire. Perché sa di aver detto troppo. Luciano Benetton, che già gli ha perdonato molto, sul punto è stato risoluto. La decisione, già nell'aria la sera di mercoledì, è stata presa direttamente dal fondatore e gli è stata comunicata di persona ieri mattina a Treviso. L'ultima delicatezza del signor Luciano, che ha voluto comunque ricordare a Toscani che per lui il rapporto personale non cambia di una virgola.

Modi e tempi sono stati gestiti in maniera di dare il tempo al fotografo di mettere le sue cose negli scatoloni, di salutare lo staff e caricare il Suv. Poi, con sincronismo quasi perfetto, il lancio della notizia dello stop alla collaborazione. Proprio nel momento in cui Toscani chiudeva il portellone del bagagliaio e si metteva in strada, intravisto appena da quanti lo attendevano fuori dai cancelli di Fabrica. Chi conosce da vicino il signor Luciano sa quanto gli sia costato chiudere con Toscani, a cui pure professionalmente deve molto soprattutto nell'insperato rilancio del brand avvenuto tre anni fa. Ma questa volta le scuse davvero non potevano bastare. «A casa mia invito chi mi pare», aveva affermato solo pochi giorni fa Oliviero Toscani a proposito del rendez-vous con le Sardine nel centro di comunicazione di Villorba. Da oggi però Fabrica non è più casa sua.

