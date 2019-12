L'ADDIO

ROMA Una chiesa troppo piccola per due bare bianche di fanciulle. Il parroco don Gian Matteo parla del buio che è calato e del grande abbraccio che ha provocato. Così il grande addio a Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, travolte e uccise a Corso Francia, ferma un quartiere, dove il Natale non c'è più stato, e cala il silenzio. «Una processione di morte». Anche nel cortile del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore al Fleming si sta stretti, la funzione ha inizio. «Stiamo impazzendo, siamo pieni di tecnologia ma brancoliamo nel buio» tuona dall'altare davanti alle bare coperte di fiori e rose bianche.

«PALLONI GONFIATI»

In «questa ora così buia» mentre i giovani piangono e a qualcuno sfugge «mi ammazzo», i genitori riscoprono la paura, il senso di protezione, la precarietà di un momento sereno. Racconta il parroco nell'omelia che «Camilla aveva chiesto pochi giorni fa a pranzo con i genitori e la sorella Giorgia quale fosse il senso della vita». Una domanda a cui era difficile rispondere, «doveva accadere un terribile incidente per far crollare le sovrastrutture della vita, la nostra prosopopea». «Quando ti metti a guidare sbronzo o fatto è questa la vita? Mandarla in fumo? Ci sentiamo onnipotenti e non riusciamo a seguire le regole della convivenza. Ci riscopriamo tutti un po' palloni gonfiati». Le due giovani hanno perso la vita investite da Pietro Genovese, figlio del noto regista, alla guida di un mini Suv, da giovedì ai domiciliari. Non ci sono le istituzioni come voluto dalle famiglie, solo il vicario del Papa per Roma De Donatis ha inviato un messaggio come pureil cardinale di Bologna che conosceva la famiglia di Gaia. «Ci sentiamo Padreterni, diventiamo tutti superuomini», ancora don Gian Matteo. Tutto questo ci richiama all'umiltà, «no, non ho in mano le chiavi della vita e della morte». Quanto al senso della vita, Camilla: «È l'amore, amare l'altro, non fumarsela, ingoiarsela la vita».Parole forti, a tratti dure quelle del parroco che non a tutti sono piaciute. Sui social non sono mancate le polemiche. Qualcuno lo ha accusato, in una tragedia simile, di averci «messo il carico da undici».

LACRIME E APPLAUSI

Nei primi banchi siedono i genitori delle ragazze, alla sinistra del parroco i compagni di classe del De Sanctis dove le due sedicenni dividevano il banco. Prende la parola un'amica: «Sedici anni sono troppo pochi per morire, non posso crederci che l'altro giorno ridevo e scherzavo con te Gaia. Un dolore incommensurabile, un vuoto che va colmato con la gioia di vivere che avevano: Camilla, seria e timida che scoppiava a ridere per le battute. E Gaia che mi diceva Ti voglio bene sorcetto mio... Il dolore è una cicatrice che rimarrà per sempre... piangere è per i forti non per i deboli».

Lacrime e applausi, si fa coraggio Giorgia, la sorella di Camilla: «Ciao amore mio, che ti arrabbiavi quando ti dicevamo piccola... invece eri un fiore che stava sbocciando». Camilla e Gaia che frequentavano il linguistico erano tornate da un campo estivo in Francia, erano nella stessa stanza, e questo aveva ancor più cementato l'amicizia. «Si è persa una delle fondamenta della nostra famiglia, eri la piccola di casa. Tu che trovavi imbarazzo ogni volta che si parlava di te, non ti piaceva sentirti gli occhi addosso. Ti sentivi imperfetta invece eri bellissima, i tuoi occhi da cerbiatta, il tuo nasino, le mani uguali alle mie... La notte ora è diventata il peggior momento della giornata. Qualche giorno fa ci hai chiesto qual era il senso della vita, ho trovato ora la risposta: il senso della mia vita sei tu...». Le ultime parole sono di zia Mara: «Non ci hanno lasciate, sono le stelle, il vento, il profumo dei fiori, il canto degli uccelli...». È finita, i feretri escono sulle note delle canzoni A te di Jovanotti e Ti voglio bene di Tiziano Ferro. Il carro funebre di Camilla fa una deviazione, sotto casa e sotto scuola. Poi raggiunge la sua amica, a Prima Porta, l'ultima che ha tenuto per mano. Papà Marino, piange disperato in auto: per entrare in chiesa hanno dovuto sorreggerlo.

Alessia Marani

Raffaella Troili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA